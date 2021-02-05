Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встречев Москве с Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального

Боррель также сказал о необходимости полного расследования отравления российского политика, сообщили в его пресс-службе. Перед началом переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об отсутствии нормальности в отношениях между ЕС и Россией, передает ТАСС.
2021-02-05T17:31:49+03:00
2021-02-05T17:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 05 февраля 2021
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