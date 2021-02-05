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17:31, 05 февраля 2021

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встречев Москве с Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального

Боррель также сказал о необходимости полного расследования отравления российского политика, сообщили в его пресс-службе. Перед началом переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об отсутствии нормальности в отношениях между ЕС и Россией, передает ТАСС.



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