МИД России подтвердил, что из страны высылают трех европейских дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального

МИД России подтвердил, что из страны высылают трех европейских дипломатов за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Москве главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и его российского коллеги Сергея Лаврова. Дипломаты, которые должны покинуть Россию, работают в дипмиссиях Германии, Польши и Швеции.
2021-02-05T17:31:16+03:00
2021-02-05T17:31:16+03:00
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17:31, 05 февраля 2021
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