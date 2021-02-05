Власти Дании решили построить искусственный остров в Северном море с ветрогенераторами

Они должны будут обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств, — передает британская медиакомпания Би-би-си. Это крупнейший строительный проект в истории страны, который оценивается в 34 миллиарда долларов. Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны.

