Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

Поводом, как передает ТАСС, стали его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской в эфире нашей радиостанции. Высказывания журналиста Миронов счел оскорбительными. Ранее с аналогичным призывом возбудить дело выступило Российское военно-историческое общество. Александр Невзоров в интервью «Эху Москвы» сказал, что этим доносом Российское военно-историческое общество пытается оправдать провал фильма о Зое Космодемьянской в прокате.

Александр Невзоров сказал, что каяться и просить прощения он не будет.