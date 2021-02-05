Адвокат главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова обжаловал его арест на 25 суток

Федор Сирош сказал «Интерфаксу», что привел 37 доводов, из которых, по его мнению, следует, что решение Тверского суда было несостоятельным. Рассмотрение жалобы назначено в Мосгорсуде на 8 февраля. Сергей Смирнов был задержан 30 января в преддверии массовых акций в поддержку политика Алексея Навального во время прогулки с маленьким сыном. Согласно полицейскому протоколу, поводом для ареста стала запись в твиттере Сергея Смирнова с призывом выйти на несогласованные протесты 23 января. Сам Сергей Смирнов говорил, что, на самом деле, это была шуточная картинка, где его якобы путают с солистом рок-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддержал Алексея Навального. В поддержку главного редактора «Медиазоны» выступил ряд СМИ, в том числе, «Эхо Москвы».