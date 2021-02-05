Судья на процессе по делу Алексея Навального пригрозила удалить политика из зала

В Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела против политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете и оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Заседание проходит напряжённо с постоянными словесными перепалками между судьей Верой Акимовой и Алексеем Навальным. Защита утверждает, что суд без оснований снимает ее вопросы свидетелям. Иногда политик срывался на крик. В последний раз перед перерывом судья угрожала в принципе вывести его из зала суда, если он снова будет так себя вести.

Пока что выступили два свидетеля. Соседка пострадавшего Галина Моргулис и житель Пензенской области Владимир Акимов, который летом написал заявление на Навального. Оба они подчеркнули, что обвиняемый оболгал пожилого человека. При этом, у обоих этих людей были ошибки в показаниях. Так, соседка ветерана сказала, что его оклеветали в ролике, в котором он снялся, а Акимов неправильно назвал ведомство, в которое он отправил обращение.

Сейчас суд допрашивает сиделку 95-тилетнего ветерана. Перерыв объявляли из-за того, что ее слова по видеосвязи нельзя было разобрать.