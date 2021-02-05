В Бабушкинском районном суде Москвы продолжается суд над политиком Алексеем Навальным

На этот раз его обвиняют в клевете на ветерана войны, который был одним из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам к Конституции. Алексея Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится после замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. 94-летний потерпевший Игнат Артеменко выступал в суде по видеосвязи. Алексей Навальный заявил, что родственники его используют. Во время заседания выяснилось, что в квартире с ветераном находится еще одна судья Бабушкинского районного суда. Ветерану стало плохо, был объявлен перерыв. Затем судья Вера Акимова сообщила, что потерпевшему была вызвана скорая помощь.

