В правительстве Архангельской области сообщили о ликвидации лагеря экоактивистов в Шиесе

По словам вице-премьера региона Евгения Автушенко, если сейчас не убрать несанкционированные постройки, то могут быть сорваны этапы рекультивации земель, где планировалось построить мусорный полигон. Планы свозить туда мусор из Москвы вызвали ранее массовые протесты. Год назад Арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.