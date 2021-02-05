Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил об отступлении коронавирусной инфекции в России

По его словам, число пациентов с этой инфекцией за последние три недели снизилось в стране на треть. Тем не менее, отметил Мурашко, цифра остается высокой – это почти 800 тысяч человек, — передает ТАСС. Министр здравоохранения добавил, что в России уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации.