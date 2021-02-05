Христианско-демократический союз: Германии не стоит отказываться от «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным

Германии не стоит отказываться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, — заявил глава Христианско-демократического союза. Армин Лашет является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. В интервью агентству Reuters политик отметил, что в течение 50 лет даже в напряженный период «холодной войны» Германия покупала газ у Советского Союза, теперь – у России.
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