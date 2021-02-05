Правозащитный проект «ОВД-Инфо» призвал главу МВД немедленно остановить насилие по отношению к протестующим

В петиции, опубликованной на сайте Change.org, также говорится о необходимости освободить всех неправомерно задержанных. Авторы обращения призывают министра внутренних дел Владимира Колокольцева дать публичный и детальный отчет по поводу введения плана «Крепость» в отделах полиции в дни протестов. Отделы полиции запирались, и адвокатов не пускали к задержанным. Накануне по тому же поводу Федеральная палата адвокатов обратилась к руководству МВД и заявила, что в результате были нарушены конституционные права граждан.