Советская песня будет звучать вместо гимна России на представлении сборной страны перед матчами ЧМ по хоккею

Известная советская песня будет звучать вместо государственного гимна России на представлении сборной страны перед матчами чемпионата мира по хоккею.

О том, что скорее всего это будет Катюша, мелодию которой написал композитор Матвей Блантер, говорилось давно, но сейчас источник в Федерации Хоккея России подтвердил это ТАСС. О приемлимости этого варианта упоминал и Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который назвал Катюшу хорошим выбором. Что же до формы, то она будет идентичной той, в которой сборная России выиграла Олимпийские Игры в Пхенчхане в 2018 году. Обговариваются лишь детали, в частности – надписи на хоккейных джерси, а также внешний вид эмблем. Утвердить знаменитую композицию в новом качестве ИИХФ предстоит во вторник.

Напомним, что по решению международного спортивного арбитража в Лозанне, российским спортсменам за системные нарушения антидопинговых правил в течении двух лет запрещено выступать, используя национальную символику. В этой ситуации наши команды чаще всего выходят на старт под эгидой национальной федерации вида спорта.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.