В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» провели масштабный флешмоб в поддержку Владимира Путина

Как сообщает интернет-издание Znak.com, несколько тысяч человек, не соблюдая санитарные нормы, выстроились в гигантскую надпись «Путин наш президент» под песню «Давай, Россия!». Как напоминают местные СМИ, в январе в «Сима-ленде» прошел еще один флешмоб в поддержку Путина. Сотни сотрудников танцевали в камуфляжных куртках и кепках. По некоторым данным, основатель и владелец компании Андрей Симановский собирается выдвигать свою кандидатуру в Госдуму.
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