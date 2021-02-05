Петербургские суды рассмотрели тысячу четыреста дел задержанных в ходе недавних акций протеста

Под арест отправили более 350 человек, остальным дали штрафы.

Судьи до сих пор не вынесли решения по двумстам пятидесяти делам горожан, которых задержали ещё в воскресенье, и не рассмотрели 40 дел тех, кто попал в полицию на последней акции. Из почти полутора тысяч расследований суды прекратили лишь 11. 120 вернули в полицию. Такие данные публикует пресс-служба.

Отметим, что судебная статистика стала единственным официальным подсчётом задержанных в ходе петербургских акций, поскольку полицейский главк так и не предоставил своих данных. По итогам первого выхода горожан на улицы, который начался на Сенатской площади 23 января, суды рассмотрели 137 дел и отправили под арест 43 человека.

Вторая акция поставила рекорд — более тысячи дел и свыше 250 арестов. Такое количество наказанных не смог принять городской изолятор, поэтому горожан держали в отделах полиции. А когда к этому числу прибавили ещё 49 арестантов с акции 2-го февраля, людей пришлось отправлять в города Ленобласти — Волосово и Лугу.

Задержанные жалуются на пыточные условия содержания. Их не кормят, не предоставляют места для сна и подолгу держат в автозаках.