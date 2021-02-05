Союз журналистов России предлагает уточнить статус блогеров на митингах и других массовых мероприятиях

По словам главы союза Владимира Соловьева, сейчас блогеры не подпадают под закон о печати. Ранее стало известно, что члены СПЧ и Союза журналистов планируют обсудить с силовиками, губернаторами и полпредами ситуацию с соблюдением прав работников СМИ. Это связано с массовыми задержаниями на митингах в поддержку Алексея Навального. Среди задержанных были и журналисты.