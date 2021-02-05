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16:02, 05 февраля 2021

В Бабушкинском районном суде после очередного перерыва возобновилось заседание по делу Алексея Навального

В Бабушкинском районном суде после очередного перерыва возобновилось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете.

В эти минуты суд допрашивает соседку ветерана, которого признали потерпевшим. Ей, как и Игнату Артёменко 95 лет. У пожилой женщины Алексей Навальныйпытался выяснить хорошо ли живут ветераны и чтобы они сделали, если бы узнали, что на их деньги построили дворец, цитата по изданию Медиазона. Судья Вера Акимова вопросы политика отклонила. В первой половине дня ветеран Артёменко участвовал в заседании по видеотрансляции, но разобрать его слова было нельзя. К тому же оказалось, что в квартире ветерана находится другая судья, возможно, она подсказывала ему ответы.

Во время дачи показаний 95-летнему ветерану, по словам судьи Акимовой стало плохо — ему вызвали скорую помощь. Навальный обвинения в клевете отрицает, уголовное дело называет политическим. Его адвокаты говорят о том же.

Дело возбудили прошлым летом после того как политик критически прокомментировал в соцсетях агитационный ролик канала RT о голосовании по поправкам к конституции, одним из его героев был и ветеран Великой Отечественной войны. Навальный сегодня не раз высказал мнение, что над пожилым человека устроили издевательство, надев на него маску и заставив участвовать в видеотрансляции.

Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240-ка часов.



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