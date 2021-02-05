Мурашко: В России под медицинским наблюдением остаются почти 800 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него

В России под медицинским наблюдением остаются почти 800 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его оценке, коронавирус отступает. За последние три недели количество заболевших снизилось более чем на треть.