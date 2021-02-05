Минюст: Решение Верховного суда Нидерландов по делу «ЮКОС против России» может быть вынесено до конца этого года

Решение Верховного суда Нидерландов по делу «ЮКОС против России» может быть вынесено до конца этого года, — прогнозирует министерство юстиции России. Сегодня в суде российские представители потребовали отменить решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов, — передает корреспондент ТАСС.