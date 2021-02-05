Правозащитники проекта «ОВД-Инфо» потребовали от министра внутренних дел объяснить причины введения плана «Крепость»

Правозащитники проекта «ОВД-Инфо» потребовали от министра внутренних дел Владимира Колокольцева объяснить причины введения плана «Крепость» в отделах полиции с 23 января по 3 февраля. Этот план вводится для защиты от вооруженного нападения. Адвокаты, в том числе, от ОВД-Инфо, не могли зайти в отдел и помочь задержанным, у которых отбивали телефоны, били и даже пытали, — утверждают авторы обращения. Их цитирует «Новая газета».