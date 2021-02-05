Правозащитники проекта «ОВД-Инфо» потребовали от министра внутренних дел объяснить причины введения плана «Крепость»

Правозащитники проекта «ОВД-Инфо» потребовали от министра внутренних дел Владимира Колокольцева объяснить причины введения плана «Крепость» в отделах полиции с 23 января по 3 февраля. Этот план вводится для защиты от вооруженного нападения. Адвокаты, в том числе, от ОВД-Инфо, не могли зайти в отдел и помочь задержанным, у которых отбивали телефоны, били и даже пытали, — утверждают авторы обращения. Их цитирует «Новая газета».
Самое обсуждаемое
Руководитель отдела расследований ФБК* Певчих рассказала, почему «дворец Путина» не может быть апарт-отелем «Нет таких апарт-отелей, которые находятся под такой тщательной охраной ФСБ, куда на стройку надо проезжать 4 КПП и яму, где у автомобиля смотрят днище. Таких апарт-отелей не бывает», — сказала Мария Певчих…
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)