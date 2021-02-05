РВИО просит Генпрокуратуру проверить высказывания Невзорова на предмет нарушения статьи о реабилитации нацизма

Российское военно-историческое общество просит Генпрокуратуру проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма. 3-го февраля в эфире программы «Невзоровские среды» журналист комментировал новый фильм «Зоя». Сам Невзоров в интервью «Эху» сказал, что этим доносом Военно-историческое общество пытается оправдать провал фильма в прокате.

Невзоров добавил, что каяться и просить прощения не будет.

Санкции по этой статье предусматривают штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 5-ти лет.