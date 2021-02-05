Родственники задержанных на протестных акциях жалуются на то, что не могут получить информацию о своих детях и передать необходимые вещи в спецприемник. Об этом «Эху» рассказала Светлана, которая приехала в центр временного содержания иностранцев в деревне Сахарово.

«Мы сейчас на пересыльном пункте, где находятся дети, которых забрали 2 февраля. Каждый день меняются правила. Родители стоят на адском холоде, пытаются передать передачки. Записываемся в очередь в Телеграм-канале, приходим сюда — здесь все переделывается», — рассказала она.

Начальник центра Алексей Лагода ранее сообщил, что в спецприемнике 812 задрежанных после протестных акций, и свободных мест больше нет.