Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель обсудил подавление протестных акций и тему отравления Алексея Навального на переговорах в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Боррель добавил, что ни одна стран ЕС пока не внесла предложений о санкциях против России в связи с делом Навального.
В свою очередь министр Лавров назвал ЕС ненадежным партнером.
Лавров также подчеркнул, что действия полиции на акциях в России несопоставимы с примерами жестокости в США и Европе.
Верховный представитель ЕС по международным делам Боррель обсудил подавление протестных акций на переговорах в Москве
Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель обсудил подавление протестных акций и тему отравления Алексея Навального на переговорах в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.