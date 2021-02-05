Верховный представитель ЕС по международным делам Боррель обсудил подавление протестных акций на переговорах в Москве

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель обсудил подавление протестных акций и тему отравления Алексея Навального на переговорах в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Боррель добавил, что ни одна стран ЕС пока не внесла предложений о санкциях против России в связи с делом Навального.

В свою очередь министр Лавров назвал ЕС ненадежным партнером.

Лавров также подчеркнул, что действия полиции на акциях в России несопоставимы с примерами жестокости в США и Европе.