В Бабушкинском суде в эти минуты должно возобновиться заседание по делу Алексея Навального

На этот раз его обвиняют в клевете. Потерпевший – ветеран войны Игнат Артеменко, который снялся в агитационном ролике за поправки к Конституции. Заседание должно возобновиться в эти минуты, перерыв был объявлен в связи с тем, что ветерану стало плохо. Он участвует в заседании суда по видеосвязи.

Слушания прервались во время оглашения позиции потерпевшего. 95-тилетний ветеран Игнат Артёменко участвовал в заседании по видеосвязи. Несколько часов он сидел в маске и пиджаке, покрытом медалями, затем выступил с коротким заявлением.

Ветеран отметил, что его сильно обидели слова Алексея Навального, который «назвал его предателем». Потерпевший потребовал извинений и перед собой и перед памятью артиста Василия Ланового, который снимался в том же видео в поддержку поправок к Конституции. После этого потерпевший попросил прекратить допрос, сославшись не возраст.

Прокурор начал вслух зачитывать показания Артёменко, которые он давал ещё до суда. Текст в подробностях описывает биографию ветерана и детали быта того времени. Например, там было отмечено из чего молодёжь в 1941-ом году делала ложки.

В один момент человек, который находился в одной комнате с потерпевшим прервал рассказ и сказал, что пожилому человеку плохо. Перерыв объявили более чем на час.

В свою очередь Алексей Навальный во время заседания неоднократно вступал в перепалки с судьей из-за опасений за здоровье Артёменко. Политик говорил, что ветерану нужно позволить лечь или хотя бы снять маску. Сторона защиты объявляла, что пожилого человека «используют как куклу» в политическом деле. Навальный к примеру утверждал, что ответственные за это «будут гореть в Аду».

Навальному грозит штраф до миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов. Политика доставили в суд из СИЗО.