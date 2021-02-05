Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании Ивана Голунова, рассказал, что получил от полицейских 2 тыс. руб.

Свидетель обвинения Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании журналиста Ивана Голунова, рассказал в суде, что получил от полицейских 2 тысячи рублей, — передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где проходят слушания. Кузнецов был понятым как в отделе полиции, так и во время обыска дома у Голунова.