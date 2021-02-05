В Бабушкинском суде объявлен перерыв в заседании по делу Алексея Навального

На этот раз политика обвиняют в клевете. Потерпевший по делу, — ветеран войны Игнат Артеменко, снявшийся в агитационном ролике за правки к Конституции. Как сообщает корреспондент «Эха», ветерану стало плохо во время судебного заседания. Судья Вера Акимова сообщила, что вызвали «скорую помощь». Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений. Навальный не признаёт свою вину. Он считает, что Артеменко просто используют.
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