Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к освобождению Алексея Навального

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к освобождению оппозиционного политика Алексея Навального и расследованию его отравления. Боррель заявил об этом на переговорах в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломат подчеркнул, что ЕС уважает российский суверенитет, но напомнил, что «Российская Федерация связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод». Боррель добавил, что пока ни одна страна ЕС не внесла предложений о санкциях против России из-за Навального.

В свою очередь российский министр назвал ЕС ненадежным партнером. Лавров подчеркнул, что Россия уже привыкла к санкциям.