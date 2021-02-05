Суд взыскал с компании Норникель 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива под Норильском

Иск Росприроднадзора Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил почти полностью. Ведомство требовало на 2 миллиарда рублей больше, чем решила судья Наталья Варыгина. Иск подали на рекордную сумму. Ущерб, нанесённый компанией Норникель экологии Таймыра, ведомство оценило в 148 миллиардов рублей. Напомним, что в конце мая прошлого года на ТЭЦ, которая принадлежит структуре Норникеля, произошла авария из-за просадки опор фундамента резервуара с топливом. Больше 20-ти тысяч тонн попало в грунт и водоёмы. Нефтепродукты вылились в реки Амбарная и Далдыкан, почти все их притоки, попали и в озеро Пясино. Крупнейший в мире производитель палладия и никеля с суммой ущерба окружающей среде не согласился. В компании утверждали, что Росприроднадзор при расчете использовал самые высокие коэффициенты из возможных и неверно оценил массу попавших в воду нефтепродуктов. После экологического ЧП на Таймыре глава Норникеля Владимир Потанин предположил, что ликвидация последствий обойдется примерно в 10 миллиардов рублей. Экологи били тревогу и говорили, что нефтепродукты в реках угрожают планктону и рыбам. Прокуратура Красноярского края после решения суда сказала, что продолжит добиваться восстановления экологических систем, при этом эксперты отмечают, что на севере это происходит медленно.

После решения суда акции Норникеля на Московской бирже начали снижаться. Ценные бумаги потеряли уже полтора процента. Компания готовит пресс-релиз со своей позицией по поводу постановления суда.