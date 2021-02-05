Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провел сегодня переговоры с Сергеем Лавровым

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провел сегодня переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед поездкой в Москву Боррель говорил о планах обсудить ряд неприятных для российских властей тем. Об этом, в частности, он написал в статье, которую опубликовала немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

«У России и Евросоюза достаточно разногласий, — говорится в публикации, — Это и ситуация на Украине с Белоруссией, и Сирия с Ливией. Также в вопросах прав человека и отравления Алексея Навального с его последующей посадкой и акциями протеста». Все это по мнению Жозеп Боррель — тревожный признак сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых мнений. Москве также ставят в вину, что она не выполняет обязательства, взятые ею членом Совета Европы и государством-участником ОБСЕ.

Несмотря на это, Москва и Брюссель должны попытаться начать открытый диалог об отношениях между ними. Среди тех сфер, где можно добиться результатов -— это ситуация с иранской ядерной программой, а также обеим сторонам «нужно больше, а не меньше сотрудничества, прозрачности и обмена информацией». Они «должны бороться с дезинформацией, которая в этом случае особенно опасна и может поставить под угрозу жизни людей». Боррель напомнил, что такая деятельность осуществлялась и из России".

По мнению Верховного представителя ЕС по иностранным делам, начатый диалог не означает перехода в статус-кво. Он лишь поможет найти сферы для коммуникации и «поспособствует росту взаимного доверия».

Жозеп Боррель находится в Москве с первым за три года визитом главы дипломатии Евросоюза в Россию.