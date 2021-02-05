Участники акций протеста, которые провели под арестом несколько суток, жалуются на условия содержания в спецприемнике

Участники акций протеста, которые уже провели под административным арестом по несколько суток, жалуются на условия содержания в спецприемнике под Москвой. О том, что происходит в центре для иностранных граждан в Сахарове, рассказал «Эху» один из тех, кто там провел несколько суток, юрист Александр Головач.

Александр Головач добавил, что по истечении срока административного ареста никто не начал оформлять ему освобождения. В итоге ему пришлось добиваться права выйти из учреждения от полицейских.

Родители задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального испытывают трудности с информацией о своих детях и не могут передать им необходимое. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из матерей задержанных по имени Светлана, которая сейчас находится рядом со спецприемником в Сахарово.

«Мы сейчас на пересыльном пункте, где находятся дети, которых забрали 2 февраля. Каждый день меняются правила. Родители стоят на адском холоде, пытаются передать передачки. Записываемся в очередь в Телеграм-канале, приходим сюда — здесь все переделывается», — рассказала она.

Светлана добавила, что они нашли своего ребенка только на третий день после его задержания.