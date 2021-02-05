Бабушкинский суд Москвы приступил сегодня к рассмотрению дела Алексея Навального

Политика обвиняют в клевете на ветерана войны. Как сообщает корреспондент «Эха», около 10-ти минут назад был объявлен небольшой перерыв. Это связано с ухудшением самочувствия Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по этому делу. Поводом для расследования послужил комментарий Навального в адрес участников, снявшихся в видеоролике, агитировавшем за поправки к Конституции.

Еще летом сам Артеменко призывал наказать политика. Запись опубликовало интернет-издание Mash.

Адвокат Навального Ольга Михайлова, в свою очередь, считает, что вне зависимости от решения суда срок пребывания ее подзащитного в колонии не увеличится.

Сам Навальный сказал сегодня на слушаниях, что не признаёт своей вины. Он обвинил власти в циничном использовании ветерана для расправы с политическим противником.