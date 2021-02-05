Соратники Алексея Навального приостанавливают проведение акций в поддержку оппозиционного политика

Как объявил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, проведение акций каждую неделю приводит к тысячам задержанных и сотням пострадавших от полицейского насилия. Это может обескровить оппозиционное движение, — считает Волков. По его словам, сейчас за освобождение Навального они намерены бороться с привлечением иных способов.

Участники протестных акций неоднозначно восприняли такое решение Леонида Волкова. Некоторые начали обвинять соратника Алексея Навального сбить протестную волну в интересах власти. В свою очередь, журналист Кирилл Шулика считает, что это своевременный шаг.

По словам Шулики, самое главное теперь – сосредоточить силы оппозиции на проведении парламентских выборов.

Приостановка протестных акций в том виде, как это решил Леонид Волков, может привести к серьезным последствиям, в первую очередь, для самой оппозиции, — считает политический активист, глава фонда «Городские проекты» Максим Кац.

В Кремле, в свою очередь, сказали, что отсутствие любых неразрешенных акций должно являться нормой, а не поводом объявлять об их отмене, — так выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-инфо», за почти полторы недели акций в поддержку Навального по всей России были задержаны около 10-ти тысяч человек. Многие из них были приговорены к административным арестам.