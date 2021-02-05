В Кремле не видят необходимости в принятии новых мер по согласованию массовых мероприятий из-за коронавируса – Песков

В Кремле не видят необходимости в принятии новых мер по согласованию массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции», — подчеркнул он.

Песков отметил, что «люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов», «Так не должно быть», — считает он.

Что касается проведения других массовых акций на фоне пандемии, в том числе парада Победы, пресс-секретарь президента заявил, что «это более упорядоченные мероприятия».

Песков также добавил, что в Кремле не видят проблемы в том, что все митинги запрещены из-за пандемии коронавируса. «Нет, в этом нет никакой проблемы. Но здесь может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Здесь действуют особые полномочия, и от региона к региону ситуация разнится», — заключил он.