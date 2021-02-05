Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после вступления в силу закона о запрете нецензурных выражений

Россияне стали чаще использовать мат в социальных сетях после вступления в силу закона о запрете нецензурных выражений в постах, — сообщает РБК со ссылкой на подсчеты «Медиалогии». 1 и 2 февраля в социальных сетях начитали более 640 тысяч публикаций с ненормативной лексикой. Пользователи обсуждали задержание Алексея Навального и протестные митинги.
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