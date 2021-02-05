В мобильном приложении МВД появится сервис для борьбы с мошенническими звонками

В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками. На его внедрение министерство потратил 63 миллиона рублей, — сообщает «Коммерсантъ». Для использования сервиса придется предоставить доступ к телефонной книге. Специалисты предупреждают о рисках для пользователей. Их контакты будут полностью открыты полиции и могут оказаться в свободном доступе в случае утечки.
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