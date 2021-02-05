В Верховном суде Нидерландов начались прения сторон по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются выплаты от Российской Федерации более 50-ти миллиардов долларов. Адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы. Адвокат подчеркнул, что разбирательство не касается отношений России и Нидерландов, это вопрос права.

Ранее апелляционный суд отклонил российские аргументы. Как ожидается, Верховный суд вынесет решение к началу будущего года.