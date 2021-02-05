Член московской ОНК Марина Литвинович рассказала о бунте арестованных в спецприемнике в Сахарово в Новой Москве

Член московской ОНК Марина Литвинович рассказала о бунте арестованных в спецприемнике в деревне Сахарово в Новой Москве. По оценке Литвинович, ситуация была очень острой. Правозащитники, по ее словам, побывали во всех бунтовавших камерах, поговорили с людьми. Самая большая проблема заключенных – доступ к телефонам и личным вещам.

Начальник центра временного содержания иностранных граждан в Сахарове Алексей Лагода вчера сообщил, что в спецприемнике 812 задержанных после протестных акций в Москве. Свободных мест в центре больше нет.