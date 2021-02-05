В Кремле назвали агрессивной и неконструктивной риторикой слова президента США о дальнейших отношениях с Россией

В Кремле назвали агрессивной и неконструктивной риторикой слова президента США Джо Байдена о дальнейших отношениях с Россией. «Нотки ультимативности неприемлемы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, в Кремле рассчитывают, что у России и США остается база для взаимодействия, несмотря на огромное количество разногласий и разнице в подходах к ключевым вопросам.

Напомним, Байден, в частности, заявил о том, что США заставят заплатить Россию за нарушение прав человека и кибератаки. Президент США призвал российские власти освободить Алексея Навального.