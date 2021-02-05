Ветеран войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от Алексея Навального

Он участвует в заседании Бабушкинского суда по видеосвязи, — передает ТАСС. В свою очередь прокурор заявил, что Навальный умышленно распространил ложные сведения, порочащие ветерана, и это повлекло моральные страдания. Навальный свою вину не признаёт. Он заявил судье, что ему непонятно обвинение, и он ничего не знал об Артеменко, пока к нему не пришла полиция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по статье о клевете. Поводом стал комментарий политика к ролику в поддержку изменений в Конституции. Ветеран был одним из тех, кто агитировал за изменения.