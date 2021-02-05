Кремль следит за ситуацией вокруг главреда «Медиазоны», но не собирается давать оценку решению суда об аресте – Песков

Кремль следит за ситуацией вокруг главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, но не собирается давать оценку решению суда о его аресте на 25 суток. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы в курсе этой ситуации, мы внимательно знакомились со всеми сообщениями на этот счет, поэтому да, мы в курсе», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «Кремль не имеет права вмешиваться в деятельность судебной власти и каким-то образом давать оценку вердиктам судов». «Не будем делать этого и на этот раз», — заключил он.

3 февраля Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий и отправил его под арест на 25 суток. В СЖР отмечают, что журналист по факту не участвовал в несогласованной акции 23 января. Поводом для административного дела послужил шуточный ретвит Смирнова, который сочли призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального.