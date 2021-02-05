Z Архив новостей новости
5 2 6 199
Эксклюзив Эха 13:21, 05 февраля 2021

Кремль следит за ситуацией вокруг главреда «Медиазоны», но не собирается давать оценку решению суда об аресте – Песков

Кремль следит за ситуацией вокруг главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, но не собирается давать оценку решению суда о его аресте на 25 суток. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы в курсе этой ситуации, мы внимательно знакомились со всеми сообщениями на этот счет, поэтому да, мы в курсе», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «Кремль не имеет права вмешиваться в деятельность судебной власти и каким-то образом давать оценку вердиктам судов». «Не будем делать этого и на этот раз», — заключил он.

3 февраля Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий и отправил его под арест на 25 суток. В СЖР отмечают, что журналист по факту не участвовал в несогласованной акции 23 января. Поводом для административного дела послужил шуточный ретвит Смирнова, который сочли призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 415 6 5449 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 292 6 6759 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5499 31.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 142 6 8930 03.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16202 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31489 02.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30640 02.02
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5157 02.02
Блоги

+ Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Также президент США потребовал от властей России немедленно освободить Алексея Навального…

5 94 6 14466 06:15
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 7147 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили Были ритуальные фразы про освобождение Навального и про Китай как самого главного конкурента, но с подчеркиванием именно правочеловеческой темы — видимо, задевают упреки в двойных стандартах…

5 50 6 7752 07:38
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 168 6 26672 01.02
Блоги

Мосгортранс: 31.01 по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 66 6 12322 30.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Посмотрело в три раза меньше и не все до конца Цифра просмотров фильма Алексея Навального даже с учетом корректировок огромна. Но эта цифра для России не 100, а 20 млн…

5 32 6 11353 29.01
Блоги

Ограничения на передвижения пешеходов в центре Москвы 31 января Это связано с возможные несогласованными акциями протеста в столице…

5 178 6 44207 29.01
Блоги

Ведущие русскоязычные ученые мира выразили возмущение насилием в отношении протестующих в России «Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу»...

5 285 6 57489 01.02

Популярное за неделю

Новости

фото: t.me/tv360ru Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…

5 73 6 24501
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 170291 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 3119 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 157 6 485817 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 207 6 227252 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8986150
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4801609

Сегодня в эфире