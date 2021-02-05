Сборная России в полном составе допущена к чемпионату мира по биатлону в Словении

Санкции международного союза биатлонистов на спортсменах не сказались.

Руководство Союза биатлонистов России представило в IBU расширенный список на тот случай, если кто-то из россиян, выступающих за команду сейчас, фигурирует в докладе комиссии Джонатана Тэйлора. Эксперты установили, что экс-президент Союза Андерс Бессеберг оказывал российским спортсменам протекцию в обмен на разнообразные услуги. Персонально из тех, кто продолжает карьеру в документах фигурирует Александр Логинов, но он отбыл срок дисквалификации за употребление эритропоэтина и выступает уже несколько лет после его окончания. К остальным спортсменам претензий нет, поэтому состав утвержден. Вместе с тем, спортсменам предстоит выступать под флагом СБР и в новой форме. Заклеивать национальные символы на старой не стали.



Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.