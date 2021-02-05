Партия Единая Россия намерена выдвинуть известных медийных лиц на предстоящих выборах в Госдуму от Москвы

За кресла в нижней палате парламента, возможно, поборются актёр Дмитрий Певцов и ведущий телеканала Россия Евгений Попов. О выдвижении последнего вчера сообщила газета РБК, Попов подтвердил, что переговоры с ним ведутся. Певцов, который также поддерживает действующую власть, рассказал газете «Коммерсантъ», что с ним об участии в выборах – они, напомню, пройдут в сентябре — пока не говорили, но цитата «надо начинать думать в эту сторону». Столичные власти хотели бы видеть Певцова в числе кандидатов, рассказал источник Коммерсанта знакомый с ходом кампании в столице. Актёра и телеведущего Попова он назвал в числе возможных кандидатов-одномандатников. По данным газеты в первую тройку по Москве по списку Единой России может войти телеведущий, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко, где лечат больных коронавирусом. Возглавит московскую часть списка, по словам источников газеты, скорее всего мэр Сергей Собянин, как и 5 лет назад. А по Центральному округу Москвы, популярному у оппозиции, в Госдуму может пойти бывший глава департамента культуры Сергей Капков.

Мэрия проводит переговоры с другими известными людьми, однако многие отказываются выдвигаться, поскольку им предлагают идти на выборы в основном от Единой России. Об этом газете Коммерсант рассказал источник газеты, близкий к администрации президента. Он считает, что вопрос решить удастся.