Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «Норильский никель» 146 миллиардов рублей

Это связано с аварией на ТЭЦ в Норильске, которая произошла в мае прошлого года. Изначально Росприродназдор требовал взыскать с компании 148 миллиардов рублей штрафа. После решения суда, как передает агентство ТАСС, акции «Норильского никеля» на бирже начали снижение.
2021-02-05T13:04:19+03:00
2021-02-05T13:04:19+03:00
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13:04, 05 февраля 2021
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