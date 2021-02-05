Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «Норильский никель» 146 миллиардов рублей

Это связано с аварией на ТЭЦ в Норильске, которая произошла в мае прошлого года. Изначально Росприродназдор требовал взыскать с компании 148 миллиардов рублей штрафа. После решения суда, как передает агентство ТАСС, акции «Норильского никеля» на бирже начали снижение.