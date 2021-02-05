Ситуацию вокруг Навального обсуждает сегодня с Лавровым верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Боррель

Ситуацию вокруг Алексея Навального обсуждает сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Жозеп Боррель. В начале встречи в Москве представитель Брюсселя признал, что отношения России и Евросоюза сейчас переживают сложный момент.

Ранее сообщалось, что Боррель выражал желание в ходе визита встретиться и с самим Навальным.

В российском МИДе посоветовали зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг оппозиционера, уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.

