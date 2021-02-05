Это связано с решением Спортивного арбитражного суда в отношении Российского антидопингового агентства. Мазепин лишен права использовать гимн и флаг России, хотя цвета флага могут быть в раскраске машины, — пояснили агентству РИА Новости в Российской автомобильной федерации.
Санкции в отношении российских спортсменов на мировых первенствах продлятся до конца следующего года.
Российский автогонщик Никита Мазепин будет выступать в чемпионате «Формулы-1» в статусе нейтрального атлета
Это связано с решением Спортивного арбитражного суда в отношении Российского антидопингового агентства. Мазепин лишен права использовать гимн и флаг России, хотя цвета флага могут быть в раскраске машины, — пояснили агентству РИА Новости в Российской автомобильной федерации.