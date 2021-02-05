Мошенники начали выдавать себя за представителей Банка России и предлагать от его имени компенсации

Как передает агентство РИА Новости, информация о выплатах, которые якобы направлены на поддержку в период пандемии коронавируса, распространяется в социальных сетях под видом рекламы. В качестве доказательства на мошенническом сайте опубликован поддельный приказ финансового регулятора. Основная цель этого – получить данные о банковских картах.