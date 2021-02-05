Нецензурной лексики в социальных сетях после вступления поправок в закон стало гораздо больше, — пишет газета РБК

С начала этого месяца администрации социальных сетей должны удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, в том числе и матом. Как подсчитали специалисты, сама новость об ужесточении законодательства спровоцировала активное использование обсценной лексики. Всплеск нецензурных выражений был зафиксирован в конце января, прирост составил почти 30% к среднесуточным показателям. Похожая ситуация наблюдалась и 1-2 февраля, когда заработали поправки.