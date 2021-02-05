Нецензурной лексики в социальных сетях после вступления поправок в закон стало гораздо больше, — пишет газета РБК

С начала этого месяца администрации социальных сетей должны удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, в том числе и матом. Как подсчитали специалисты, сама новость об ужесточении законодательства спровоцировала активное использование обсценной лексики. Всплеск нецензурных выражений был зафиксирован в конце января, прирост составил почти 30% к среднесуточным показателям. Похожая ситуация наблюдалась и 1-2 февраля, когда заработали поправки.
2021-02-05T12:35:51+03:00
2021-02-05T12:35:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785668-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)