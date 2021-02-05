В России впервые за долгое время согласовали акцию протеста оппозиции

Митинг против задержаний и репрессий согласовали в центре Казани 14-го февраля. Из-за коронавирусных ограничений допускается участие лишь 200 человек. По словам экспертов, такой шаг казанских властей является уникальным. С марта прошлого года, когда ввели противокоронавирусные меры, как пишет газета «Коммерсантъ», в России успешных попыток согласования митингов еще не было.