В России впервые за долгое время согласовали акцию протеста оппозиции

Митинг против задержаний и репрессий согласовали в центре Казани 14-го февраля. Из-за коронавирусных ограничений допускается участие лишь 200 человек. По словам экспертов, такой шаг казанских властей является уникальным. С марта прошлого года, когда ввели противокоронавирусные меры, как пишет газета «Коммерсантъ», в России успешных попыток согласования митингов еще не было.
2021-02-05T12:35:12+03:00
2021-02-05T12:35:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785666-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)