Соратники Алексея Навального решили приостановить акции протеста до весны

По словам одного из них, Леонида Волкова, сейчас, если выходить каждую неделю, это обернется тысячами арестованных, сотнями избитых, и будет парализована работа штабов Навального. Команда политика будет добиваться его освобождения внешнеполитическими методами.



По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в России за полторы недели акций в поддержку Навального были задержаны около 10-ти тысяч человек.