Отношения России и Евросоюза остаются напряжёнными, — признал верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель

Отношения России и Евросоюза остаются напряжёнными, — признал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым представитель добавил, что одной из причин напряженности стала ситуация вокруг Алексея Навального. Высокий представитель ЕС также считает, что создавать стену молчания – это тоже не выход. Действия властей в отношении Навального и его сторонников, как говорил ранее Боррель, станет одной из тем в ходе переговоров в Москве.