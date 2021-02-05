Отношения России и Евросоюза остаются напряжёнными, — признал верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель

Отношения России и Евросоюза остаются напряжёнными, — признал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым представитель добавил, что одной из причин напряженности стала ситуация вокруг Алексея Навального. Высокий представитель ЕС также считает, что создавать стену молчания – это тоже не выход. Действия властей в отношении Навального и его сторонников, как говорил ранее Боррель, станет одной из тем в ходе переговоров в Москве.
2021-02-05T12:34:15+03:00
2021-02-05T12:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 05 февраля 2021
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