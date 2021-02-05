Глава «Комитета против пыток» Каляпин сообщил о получении «обоснованных жалоб» на пытки от задержанных на протестах

Глава «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин сообщил о получении «обоснованных жалоб» на пытки от задержанных на протестах с 23 января. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас есть достаточно много обоснованных жалоб. Мы смотрим видеозаписи, опрашиваем очевидцев и понимаем, что, безусловно, в каких-то случаях факты пыток будут доказаны. Именно факты пыток, как положено – прямо хоть сегодня можно в Европейский суд материалы отправлять», — отметил Каляпин.

Он также отметил, что в Комитет против пыток поступали жалобы «на условия содержания в спецриемниках и всевозможных помещениях, которые зачастую не определены законом как места принудительного содержания». «Людей держат, где попало: в автозаках, в автобусах, в актовых залах. Все это в условиях скученности, нарушения санитарных норм. Людей не выводят в туалет, не кормят и не дают им воду по многу часов», — уточнил Каляпин.

По его мнению, «система не предусматривала работу с таким количеством задержанных, но есть определенные механизмы, которые позволяют это все разгрузить». «Нет никаких проблем в том, чтобы применить отсрочку административного наказания и не переполнять спецприемники. Но это не делается. То есть коллапс, который возник ненамеренно, видимо, устраивает тех людей, которые в МВД и системе юстиции у нас принимают решения», — заключил Каляпин.